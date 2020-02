Villingen-Schwenningen Polizei bestätigt: Alle vier Männer starben an Rauschgift

Zunahme beim Handel

Die Polizei stellt allerdings im Bereich der Rauschgiftdelikte eine Zunahme der Häufigkeit fest – insbesondere der Handelsdelikte. Diese sind laut Statistik im Schwarzwald-Baar-Kreis von 125 Fällen im Jahr 2017 auf 197 Delikte im Jahr 2019 gestiegen. Hier sind im vergangenen Jahr insbesondere das Dealen mit Cannabis (137 Fälle), Amphetamine/Methamphetamine (70), Kokain (15), Ecstasy (4) zur Anzeige gebracht worden.

Beim Besitz und Erwerb ­registrierte die Polizei hingegen sinkende Zahlen (584 Fälle im Jahr 2017, 523 Fälle im Jahr 2019). Im Jahr 2019 sind vor allem Fälle von ­Cannabis-Konsum (406) registriert worden, danach ­kommen Amphetamine und Methamphetamine (102). Kokain (19), Ecstasy (12), Heroin (6), so genannte Designerdrogen (6) und LSD (3) spielen beim Konsum – zumindest was sich in der polizeilichen Statistik niederschlägt – laut Präsidium eine eher untergeordnete Rolle.

01.11.2019 : Ein 34-jähriger Mann aus Schwenningen wird tot in einem Gebüsch in der Nähe des Marktplatzes aufgefunden. Es ergaben sich Hinweise auf die missbräuchliche Verwendung von Fentanylpflastern.

04.12.2019: Ein 32-jähriger Mann aus Schwenningen stirbt in seiner Wohnung in der Otto-Gönnenwein-Straße an einer Überdosis von Amphetaminen und Opiaten.

11.01.2020: Passanten finden einen 36-Jährigen aus Trossingen tot auf der Bahnhofstoilette in Villingen. Er starb an einer Opiatüberdosierung.

19.01.2020: Rettungskräfte entdecken einen 33-Jährigen aus Schwenningen tot in seiner Wohnung in der Hans-Sachs-Straße. Das endgültige Untersuchungsergebnis steht noch aus. Er war wie die anderen drei Opfer der Polizei als langjähriger Drogenkonsument bekannt.