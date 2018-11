Villingen-Schwenningen Politisch korrekt war gestern

VS-Villingen. Der Name ihres neuen Kabarettprogramms passt: "Das gibt Ärger!" Klare Aussprache, schnelles Reaktionsvermögen, Fähigkeit zur geschmeidigen Meinungsanpassung – bisher für Simone Solga alles kein Problem. Ost-Vergangenheit kein Hinderungsgrund, tadelloses Führungszeugnis. Einst noch als "politische Sackkarre" bezeichnet, wurde sie schließlich befördert zur "Pille" der Merkel, weil sie ganz Schlimmes verhütet.

In der Rolle der "Kanzlersouffleuse" deckt die Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin seit 2009 erfolgreich auf Deutschlands Bühnen auf, was in Berlin wirklich vor sich geht. Und wenn sie auspackt, kann Berlin einpacken.

Simone Solga, bekannt unter anderem aus "Sieben Tage sieben Köpfe" und "Die Anstalt", wurde als Tochter eines Schauspieler-Ehepaares in Gera geboren und wuchs in Leipzig zwischen Theaterkulissen auf. Nach einer Lehre zur Buchhändlerin und einem Schauspielstudium wurde sie am Leipziger Theater engagiert, anschließend beim Kabarett. Im Jahr 2000 erstellte Solga dann ihr erstes von vielen Solo-Kabarettprogrammen, darunter "Bei Merkels unterm Sofa" und "Im Auftrag Ihrer Kanzlerin". Sie heimste Auszeichnungen wie den "Deutschen Kabarettpreis" (2014) und den "Deutschen Kleinkunstpreis" (2018) ein.