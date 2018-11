Villingen-Schwenningen Poetry Slam trifft Glaube

VS-Villingen . Am 17. November, 19.30 Uhr, findet im Münsterzentrum Villingen, Kanzleigasse 30, ein "Poetry Slam über Glaube, Liebe, Hoffnung" statt. In diesem Dichtkunst-Wettstreit, dem Poetry Slam, messen sich Wortkünstler in ihren kreativen sprachlichen Ausdrucksformen. Begleitet wird der Abend musikalisch von dem Hip-Hop-Wortakrobat To Flyer. Die Moderation hat Elias Raatz, der mit dem "Dichterwettstreit deluxe" in der Region schon mehrere Poetry Slams veranstaltet hat. Wer selbst seine Wortkunst ausprobieren will, der kann zum Workshop am selben Tag von 15 bis 18 Uhr kommen. Dort können sich Einsteiger und Hobby-Dichter von Slam-Profis coachen lassen. Workshop und Abendveranstaltungen sind kostenfrei.