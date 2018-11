Villingen-Schwenningen Poetry Slam trifft Glaube

VS-Villingen (ewk). Am 17. November findet im Münsterzentrum Villingen, Kanzleigasse 30, um 19.30 Uhr ein "Poetry Slam über Glaube, Liebe, Hoffnung" statt. In diesem Dichtkunst-Wettstreit, dem Poetry Slam, messen sich Wortkünstler in ihren kreativen sprachlichen Ausdrucksformen. Begleitet wird der Abend musikalisch von dem Hip-Hop-Wortakrobat To Flyer. Die Moderation hat Elias Raatz, der mit dem "Dichterwettstreit deluxe" in der Region schon mehrere Poetry Slams veranstaltet hat.

"Ich freue mich über die ökumenische Zusammenarbeit und bin gespannt auf neue Ideen, die vielleicht auch in der einen oder anderen Predigt Platz finden", sagt die evangelische Pfarrerin an der Johanneskirche, Susanne Schelle. Der katholische Pastoralreferent Gunter Berberich betont: "Das wird ein ganz neues Raum- und Hörerlebnis im Münsterzentrum. Mit Licht, Musik und den Künstlern wird das ein spannender Abend werden."

Julia Baur und Philipp Haas aus dem Vorbereitungsteam fiebern dem Abend entgegen: "Kunst, Glaube und Begeisterung, das ist doch eine wunderbare Mischung." "Die Kunst des Poetry Slams ist voll von dem, was Menschen bewegt, was sie lieben, was sie glauben und hoffen", erklärt Tobias Aldinger, Referent im Erzbistum, "also eine wunderbare Chance, die Slams mit den christlichen Fragen und Botschaften zusammen zu bringen." Raphaela Soden, im Erzbistum für Junge Erwachsene zuständig, hat zusammen mit Tobias Aldinger das Projekt initiiert. Soden findet die Poesie-Events nicht nur für junge Menschen spannend: "Bei einem Slam wird gelacht und gegrübelt, eine tolle Mischung, die zeigt, dass auch Glaube und Leben zusammengehören." Die Künstler des Abends reisen aus ganz Deutschland an, unter anderem Bo Wimmer aus Marburg, Felix Kaden aus Erlangen oder Madleen Marie Haberstroh aus Tübingen. Wer selbst seine Wortkunst ausprobieren will, der kann zum Workshop am selben Tag von 15 bis 18 Uhr kommen. Dort können sich Einsteiger und Hobby-Dichter von Slam-Profis coachen lassen. Workshop und Abendveranstaltungen sind kostenfrei, Spenden sind erwünscht und gehen an zwei gute Zwecke: Zum einen an die Lesewelten der Sprachheilschule Villingen, zum an deren an die Amadeu Antonio Stiftung, die sich für Initiativen einer demokratischen Kultur stark macht und unter anderem Projekte gegen Hasssprache im Internet unterstützt.