Villingen-Schwenningen. Am Samstag, 17. November, 20 Uhr, findet der nächste Poetry Slam "Phrasenmäher" in der Stadtbibliothek am Muslenplatz in Schwenningen statt. Stadtbibliothek, Volkshochschule und die beiden Jugendzentren K 3 und Spektrum im Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport organisieren die Veranstaltung. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Nicht nur für die Poeten wird es ein spannender und unterhaltsamer Wettbewerb, auch die Zuschauer sind mittendrin im Geschehen und gestalten sogar den gesamten Verlauf. Der Applaus nach jeder Darbietung bestimmt letztendlich den Sieger des Slams. Interessierte jeden Alters sind eingeladen. Ein Poetry Slam (deutsch: Dichterwettstreit) ist ein literarischer Vortragswettbewerb, in dem selbstgeschriebene Texte innerhalb einer bestimmten Zeit einem Publikum vorgetragen werden. Teil der Grundidee des Poetry Slams ist es, die Texte nicht nur zu lesen, sondern zu performen. Auf Slambühnen finden sich deshalb fast alle Formen moderner Literatur und Sprachkunst, von Lyrik über Comedy bis zu Prosa.