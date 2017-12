Villingen-Schwenningen Plötzlich singen sie

Die Überraschung ist gelungen. Nur ganz wenige wussten im Vorfeld von Kerstens Plänen, freute er sich später. Wie aus dem Nichts erklang plötzlich die Stimme von Alexander Gambin in der dunklen Halle. Dann trat Sängerin Anna-Maria Milia ebenfalls in den Lichtkegel und ihre Stimmen vereinten sich zum "Feliz Navidad", in das immer mehr weitere Sänger einstimmten, die nach und nach auf die Spielfläche kamen.

Das Weihnachtsspiel des erfolgreichen Teams gegen Fellbach wurde so um mindestens zwei Facetten bereichert: eine musikalische, vor allem aber eine soziale. Kleine und große Stadtflüsterer sammelten in der Halbzeitpause Spenden, sodass die Panthers ihren Spendenbetrag an den Frühchenverein VS aufstocken konnten. Diese spendeten von jeder Eintrittskarte 50 Cent.