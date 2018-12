Villingen-Schwenningen Plötzlich Schuldnerin

Magenschmerzen wegen der vielen Schreiben

Als schließlich sogar ein Vollstreckungsbescheid an eine Maria M. unter anderer Adresse, wo sie selbst nie gewohnt hatte, in ihrem Briefkasten lag und in einem anderen Schreiben eine Kontopfändung angedroht worden war, war für Maria M. klar, dass sie Unterstützung braucht. "Da kriegt man schon Magenschmerzen", erzählt sie, während sie im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten die vielen Mahnungen des Inkasso-Dienstes vor sich ausbreitet.

Immer wieder habe sie tief in ihrem Gedächtnis geforscht, argwöhnisch hinterfragt, ob sie nicht doch irgendwo unwissentlich einen Vertrag eingegangen sei. "Und woher haben die überhaupt meine Adresse?"

Über Monate hinweg einem Wechselbad der Gefühle ausgesetzt

Im Redaktionsgespräch schildert Maria M. das Wechselbad der Gefühle, dem sie ein Jahr lang ausgesetzt war. Wenig später kontaktierte unsere Redaktion den Inkasso-Dienst. Warum, wollten wir von Ben Kleinebrecht, dem Regionalleiter Süd, von EOS Deutscher Inkasso-Dienst wissen, bedrängt das Unternehmen Maria M. so sehr?

Nachdem Maria M. eine Vollmacht ausgestellt hat, wonach das Unternehmen uns zu ihrem Fall Auskunft geben darf, weist Kleinebrecht zunächst den Vorwurf, unseriöse Methoden anzuwenden, strikt zurück: "EOS arbeitet grundsätzlich weder mit Beschuldigungen noch Drohungen. Wir zeigen dem säumigen Zahler gegebenenfalls auf, welche weiteren Schritte rechtlich möglich sind, falls keine gemeinsame Lösung (zum Beispiel in Form einer Ratenvereinbarung) für die Rückzahlung der offenen Forderung gefunden werden kann." Grundsätzlich ziehe EOS nur unbestrittene Forderungen ein.

Die Telekom habe in diesem Fall gleich vier verschiedene offene Forderungen an den Inkasso-Dienst übergeben – deshalb tauchten auch immer wieder unterschiedliche Summen in den Briefen an Maria M. auf. "Dadurch ist möglicherweise irrtümlich der Eindruck entstanden, die Forderungshöhe würde je nach Schreiben schwanken. Dies ist nicht der Fall, es handelt sich dabei um Schreiben zu unterschiedlichen Forderungen", stellt Kleinebrecht klar. Völlig unklar aber ist Maria M. weiterhin, warum sie nun Schulden begleichen soll, die sie nie gemacht hat und vor allem, warum ihr gebetsmühlenartig wiederholter Einwand und Widerruf wegen der unberechtigten Forderungen bei der EOS verhallt sind.

Regionalleiter stellt Forderungen schließlich ein

"Wird eine For­derung nach Übergabe an uns im Laufe des Inkassoverfahrens vom Verbraucher bestritten, gehen wir dem jeweiligen Vortrag nach. Sollte sich dabei herausstellen, dass tatsächlich eine Personenverwechslung vorliegt, wird die Forderungsbearbeitung gegenüber der fälschlicherweise in Anspruch genommenen Person eingestellt. Warum dies hier nicht geschehen ist, überprüfen wir zurzeit", sagt Kleinebrecht. Der Inkasso-Dienst nehme bei Bedarf Adressermittlungen vor. Im konkreten Fall habe man offenbar eine falsche Angabe von einer Auskunftei erhalten, meint er.

Wenn der säumige Zahler nicht mehr unter seiner ursprünglichen Adresse erreichbar sei, könne dies passieren. "Dies ist auch hier geschehen", sagt der Regionalleiter. "EOS Deutscher Inkasso-Dienst bearbeitet viele tausend Fälle jedes Jahr. Da bei uns Menschen arbeiten, können in Einzelfällen natürlich Fehler passieren, wie offensichtlich in diesem Fall geschehen."

Und dann ringt sich der Regionalleiter zu einer späten Entschuldigung durch: "Für die entstandenen Unannehmlichkeiten bitten wir Frau M. um Entschuldigung". "Da Frau M. aber bestreitet, die Verursacherin der Forderungen zu sein, liegt in diesem Fall offensichtlich eine ­Personenverwechslung beim Adressdienstleister vor", so Ben Kleinebrecht.

Gemeinsam mit dem Dienstleister würden sie ­prüfen, "wie es zu diesem ­Irrtum kommen konnte und weshalb Frau M. trotz ihrer Hinweise weiterhin Schreiben von uns bekommen hat". Für Maria M. aber zählt nur eines: "Natürlich werden wir alle vier Forderungen gegenüber Frau M. einstellen."