Villingen-Schwenningen Pleiten und Pannen kommen ans Tageslicht

VS-Villingen. Uschi Windmüller und Andrea Irion haben mit Unterstützung von Heike Neininger all die Geschichten zum Schmunzeln zusammengetragen und acht Seiten gefüllt, bei deren Lektüre sicherlich viele ihren Spaß haben. Da geht es um die Selfie-Mania, Höllenqualen mit neuen Schuhen beim Umzug zum Münchner Oktoberfest und verlegten Karten für den Hexenball, den närrischen Redakteurinnen kommt alles zu Ohren. Natürlich gibt es wieder "Die Richtigstellung" und den "Kamuvi-Ratgeber". Zur Unterhaltung tragen auch die Karikaturen von Richard Schöb bei. Und sie nehmen nicht nur die Mitglieder der Katzenmusik aufs Korn, sondern bekamen auch Schnappschüsse von der Schwenninger Narrenzunft oder der Villinger Narrozunft zugespielt.

Überhaupt finden sich zahlreiche Bilder, die vom ein oder anderen Malheur zeugen. "Mit dem Handy geht das inzwischen viel besser als früher", freut sich der Ehrenvorsitzende Rolf Müller, der die Zeitung seit Jahrzehnten unter die Leute bringt.

Zum ersten Mal in diesem Jahr übrigens gleich zum Verkaufsstart mit einem Stand in der Stadtmitte: Mit dem Spielmannszug zieht das Vorstandsteam am Samstag, 27. Januar, in die Stadt ein und bietet von 10 bis 14 Uhr die druckfrische Broschüre beim Marktplatz an, zudem gibt es Glühwein und Kinderpunsch. gleichzeitig machen sich Verkäufer auf den Weg in einige Stadtviertel, um die Zeitung zu verkaufen. Denn für viele Menschen gehöre der Besuch zur Fasnetzeit dazu, erklärt Heidi Mayer. Dennoch lohne sich das Geschäft an der Haustüre immer weniger, stellt Müller fest. Und so habe sich der Verein entschlossen, neue Wege zu gehen und die bisher am Fasnetsamstag gestartete Aktion in der Innenstadt um eine Woche vorzuziehen.