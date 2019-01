Villingen-Schwenningen Platzt der Traum vom Reihenhaus?

Mit dem Jahr 2019 wird das Lyautey-Areal in Villingen sein Gesicht verändern. Denn in diesem Jahr sollen die Arbeiten für die Neunutzung der Konversionsfläche beginnen. Davon wollte eigentlich auch die Käufer von Reihenhäusern profitieren – doch diese hängen seit Monaten in der Luft.