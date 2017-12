Villingen-Schwenningen Platzsanierung wieder gestoppt

Grund dafür ist, dass bei den Aushubarbeiten Material wie Teer zu Tage trat, was eine Sonderentsorgung erforderlich macht, gab Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple in der Ortschaftsratssitzung bekannt. Ob noch weitere Schadstoffe in den genommenen Bodenproben vorhanden sind, wird sich nach dem Untersuchungsergebnis zeigen.

Kern-Epple brachte ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass die Kosten für die Schadstoffbeseitigung nicht von Marbach getragen werden müssen, zumal dies die Kalkulation für die Neugestaltung des insgesamt 300 Quadratmeter großen Platzes sprengen würde. Nach dem Angebot des Bauunternehmens müssen 38 000 Euro für die Asphaltierung von 200 Quadratmeter Fläche und 100 Quadratmeter Pflasterung in den Bereichen, wo Parkflächen entstehen sollen, aufgewendet werden. Im Zuge dieser Arbeiten soll auch ein Gasanschluss für das Rathaus und eine Zuleitung zur Elektrifizierung für das Rückhaltebecken verlegt werden.

Neue Variante des Radwegs beschlossen