Villingen-Schwenningen Platz für 1200 Bürger

Villingen-Schwenningen. Nach der ersten öffentlichen Kandidatenvorstellung, präsentiert vom Schwarzwälder Boten in der Neuen Tonhalle, findet die öffentliche Bewerbervorstellung der Stadt am Donnerstag, 27. September, 19 Uhr, in der Sporthalle der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Sturmbühlstraße 250, Schwenningen, statt. Einlass ist um 18 Uhr. 1200 Personen finden in der Turnhalle Platz. Die Veranstaltung wird im Internet unter www.villingen-schwenningen.de übertragen.