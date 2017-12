Villingen-Schwenningen Platz für 120 Arbeitsplätze zusätzlich

Schwarzwald-Baar-Kreis. "Wir sind jetzt Eigentümer", erklärte Landrat Sven Hinterseh auf Anfrage. "Fest steht, dass das Kreisarchiv mit seinem gesamten Bestand umziehen wird. Es ist toll, weil wir alle Archiv-Außenstellen mit dem Bestand im Landratsamt erstmals unter einem Dach vereinen können." Das Postgebäude in Villingen soll im September 2021 komplett vom Landratsamt bezogen werden, so lange läuft noch der Mietvertrag mit der Deutschen Post. Insgesamt 80 bis 120 Arbeitsplätze zusätzlich zum Kreisarchiv stehen zur Verfügung. Das Mietobjekt "Auf der Steig" in Villingen, in dem jetzt Ämter untergebracht wurden, die im Kreishaus keinen Platz mehr fanden, soll aufgegeben werden. In die Überlegung einbezogen wurde das Jugendamt, das ebenfalls Arbeitsplätze in diesem Mietobjekt belegt. Das Landratsamt überlege, eines der anderen Ämter vom Landratsamt Am Hoptbühl in das Postgebäude zu verlagern und das Jugendamt im Kreishaus zu konzentrieren.