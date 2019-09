Villingen-Schwenningen Plastikfiguren bringen Katzen in Lebensgefahr

Die Schwenninger Tierärztin Karin Breuer erinnert sich an zwei Fälle, die in ihrer Praxis behandelt wurden. Eine Katze habe gleich drei der Figuren geschluckt, sie aber daraufhin wieder erbrochen. Schlechter erging es dem anderen Tier: Es erlitt einen Darmverschluss und musste operiert werden. "Ein Darmverschluss ist lebensgefährlich", erklärt Breuer. Sobald eine Figur den Dünndarm passiere, werde die Situation für das Tier bedrohlich. Dann lasse sich der Gegenstand weder vor, noch zurück schieben. In einer Operation müsse der Darm geöffnet und das Teil herausgeholt werden. In extremen Fällen sei es sogar erforderlich, einen Teil des Darmes mit zu entfernen. Die Operation bringe zudem allerlei Nebenwirkungen mit sich, weswegen auch mit einer OP die Überlebenschancen schlecht sein können.