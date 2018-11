Es ist Adventsbasar in der Marie-Curie-Straße 4 in Villingen. Das Planungsbüro Bliestle und seine vielen Partner bieten seit Freitag und an diesem Samstag noch einmal von 10 bis 18 Uhr viele schöne Dinge zum Verschenken oder Selbstgenießen an: nicht nur weihnachtlich geschmückte Esstische, auch Engelsgestalten, Second-Hand-Mode, Adventsdekorationen ist festlich und witzig, aufblasbare Figuren, Schmuck, Krippen und Schwippbögen sowie allerlei Süßes und Salziges zum Genießen. Wolfgang Bliestle, seine Frau Sabine Samhammer und das gesamte, an den Pullis mit dem Elchkopf erkennbare Bliestle-Team sowie die Caritas-Mitarbeiter der Tagespflege "Café Marie" und Hansjörg Bächle mit seinem Grillwagen sind um das Wohl der Besucher bemüht. Foto: Heinig