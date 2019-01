Villingen-Schwenningen Planungen laufen auf Hochtouren

Boulderbereich 870 Quadratmeter groß

Derzeit laufen bei Gronmaier und dem Betreiber Thomas Kohler die Planungen für den Innenausbau auf Hochtouren. Das Herzstück bildet dabei natürlich der 870 Quadratmeter große Boulderbereich. Den Besuchern steht darüber hinaus ein 15 Meter hoher Turm (100 Quadratmeter Grundfläche) mit Seilbereich zur Verfügung. "Hier werden dann Toprope und Vorstiegsklettern möglich sein", be­richtet Gronmaier.

Im Inneren können die Sportler zudem auf einen 100 Quadratmeter großen Trainingsbereich zurückgreifen, dessen Ausstattung derzeit noch in der Planung ist. Um den Sport darüber hinaus den Kleinsten näher zu bringen, wird es einen 160 Quadratmeter großen Kinderbereich geben. Zur flexiblen Verwendung ist außerdem ein 70 Quadratmeter großer Multifunktionsraum angedacht. Möglich wären hier Fitnesskurse oder auch Meetings und Konferenzen.

Auch im Freien wird es, wie bereits angekündigt, Möglichkeiten zum Bouldern geben. Wie auf der Visualisierung ersichtlich, wird es dort eine Boulderwand geben, die dann im Sommer genutzt werden kann. Zudem erhält damit das im Eingangsbereich angedachte Bistro noch eine Terrasse. Gronmaier: "Was wir mit den weiteren Flächen im Außenbereich machen, wissen wir noch nicht genau. Für die geplante Eröffnung im Herbst ist das aber auch noch nicht entscheidend."

Ideen hätte Gronmaier aber sicherlich genug. Denn der neue Betriebsleiter von Blocwald kennt die Szene gut. Der 31-jährige Villinger hat unter anderem schon drei Jahre im "Flashh", der ehemals größten Boulderhalle in Norddeutschland, gearbeitet. "Ich bin viel unterwegs gewesen und habe einige Hallen gesehen", berichtet Gronmaier.

Schon zu Zeiten seines Studiums hatte der Bouldersport einen besonderen Stellenwert – sein Studium "Sport Erlebnis und Bewegung" an der Sporthochschule in Köln hat er mit einer Bachelorarbeit über genau diese Sportart erfolgreich abgeschlossen. Nun freut sich Gronmaier auf die neue Herausforderung in der Boulder- und Kletterhalle in seiner Heimat.