Villingen-Schwenningen Planung für Mensaanbau beginnt

Martin Heine war irritiert. In der Ortschaftsratssitzung lag dem Bürgervertreter plötzlich der Plan für den Anbau einer Schulmensa vor, für oder gegen den er, wie er zunächst annahm, am gleichen Abend die Hand heben sollte. Doch es kam anders. In der Tat wirkte die Vorlage mit vielen Details wie ein zur Umsetzung bereiter Bauplan. Tatsächlich sollten die Räte am Sitzungsabend laut Dieter Kleinhans, Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft und Hochbau (GHO), aber lediglich einen "formalen Planungsbeschluss" fassen, was sie natürlich auch taten. Sollte der Technische Ausschuss am 5. Februar sein Okay geben, folge die Entwurfsplanung, schließlich der Projektbeschluss und dann gehe es – unter Mitwirkung des Ortschaftsrates – an die Umsetzung, zeigte Kleinhans den weiteren Weg auf.

Erste Kostenschätzungen

Die Kosten von 405 000 Euro, wofür der Ort aus eigener Kraft bereits 200 000 Euro angespart hat und die Heine als zu hoch gegriffen ansah, sind laut Kleinhans nur geschätzt. Er rechne mit einem Baubeginn im Sommer, die Fertigstellung für eine Mensa sowohl für die Schul-, als auch die Kindergartenkinder ist für Frühjahr 2020 vorgesehen und beinhaltet auch die Einrichtung einer Behinderten gerechten Toilette. "Das ist in Rietheim die zweitgrößte Hochbaumaßnahme seit dem Bau des Kindergartens, über die wir uns seit fünf Jahren Gedanken machen und auf die wir uns freuen", begründete Ortsvorsteherin Gudrun Furtwängler die durch Heine zu Tage getretene Sorge der Räte, an der Planung nicht ausreichend beteiligt zu werden.