Villingen-Schwenningen "Planspiele" sorgen für Unruhe bei Polizei

Doch was ist dran an den Gerüchten, die derzeit für Unruhe bei der Polizei sorgen? "Eine Reduzierung findet momentan nicht statt", stellt Polizeisprecher Michael Aschenbrenner klar. Es habe sich, so erklärt Aschenbrenner in Rücksprache mit dem Polizeipräsidenten Gerhard Regele, lediglich um "Planspiele" gehandelt. Die Polizei sei immer dabei, Optimierungen zu suchen – auch, "um den Dienstbetrieb in den Revieren aufrecht zu erhalten." Denn neben fünf Kripo-Beamten sind für die Ermittlungsgruppe auch Kräfte von den Revieren abgezogen worden. Aschenbrenner: "Die Reviere dürfen wegen einer Ermittlungsgruppe natürlich nicht vernachlässigt werden." Es müsse garantiert sein, dass die Polizei verfügbar ist, wenn Bürger den Notruf wählen. "Das hat oberste Priorität."