Villingen-Schwenningen Pläne für weiteren Pavillon fertig

Bei einem Tag der offenen Tür im Vorfeld der Anmeldungen für das Schuljahr 2019/20 nahmen die Vorschulkinder samt Eltern am Donnerstag die Ganztagsschule in Wahlform unter die Lupe. Während die Ganztagsbetreuung in der Sekundarstufe ab Klasse 5 bindend ist, können sich die Grundschüler freiwillig für den Verbleib an der Schule bis 16 Uhr entschieden. Etwas mehr als die Hälfte der derzeitigen Schüler tut das, Tendenz steigend. Dazu können individuell wählbare Betreuungszeiten wie die "verlässliche Grundschule" in den Randstunden oder eine Betreuung bis 18 Uhr kostenpflichtig hinzugebucht werden.

Die derzeit 175 Grundschüler haben an der Gemeinschaftsschule ihre eigenen "Lernhäuser". In zwei Pavillons liegen die Klassenräume und der Ganztagsbereich. Dass es hier eng zugeht, sieht man auf den ersten Blick. "Die Baupläne für einen zusätzli chen Pavillon sind fertig", weiß die neue Schulleiterin Stephanie Schick und hofft auf einen baldigen Baubeginn.

An der mit 450 Schülern bis Klasse zehn großen Schule bewahrt man den Grundschülern eine eigene Atmosphäre. Nicht nur die zwei vom Rest getrennten Häuser, auch der Pausenhof und sogar die Pausenzeiten unterscheiden sich von denen der "Großen". In Kontakt treten Klein und Groß dennoch, so helfen Sekundarschüler in der Hausaufgabenbetreuung, übernehmen Patenschaften für einzelne Schüler oder bieten "Clubs" an. So heißen an der Goldenbühlschule die in großer Zahl vorhandenen Arbeitsgemeinschaften. Hier können die Kinder je nach Neigung den Bauchtanz erlernen, einen Computer auseinandernehmen, experimentieren, lesen oder sich bewegen. Lehrer Uli Claus kann einen Modellbahn-Club in Aussicht stellen. Die Hersteller von Modelleisenbahnen zeigten sich großzügig und statteten die Schule mit einem Starterset aus.