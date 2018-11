Villingen-Schwenningen Pläne für Verlagerung liegen nun vor

Die Spitze der Feuerwehrabteilung hat sich deshalb mit einem Brief an die Fraktionen gewandt, ihre Sicht der Dinge dargelegt und das Interesse an dem Gelände bekräftigt. Auch deshalb, weil seitens der Stadtverwaltung bisher keine anderen geeigneten Standorte für das Gerätehaus auserkoren wurden. Falke: "Wir sind nach wie vor auf der Standort-Suche."

Was die Planungen für die Nutzung durch die VHS betrifft, so schlägt das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport vor, das Gebäude vom Bund zu kaufen und damit die Voraussetzungen für einen "zeitgemäßen Bildungsbetrieb" der Volkshochschule zu schaffen. Denn die derzeitige Situation der Einrichtung stellt sich als unbefriedigend dar: Zu wenig Räume, keine Barrierefreiheit und keine Parkmöglichkeiten im Umfeld.

Zudem sind Kreativkurse in das angemietete "vhs-Atelier" in Schwenningen ausgelagert worden. Ein Zusammenführen der Standorte würde laut der Vorlage nicht nur die Situation erheblich verbessern, sondern darüber hinaus könne man jährliche Mietkosten in Höhe von 12 500 Euro einsparen.

Laut Angaben der Stadt stünden in der ehemaligen französischen Schule ausreichend barrierefreie Seminarräume zur Verfügung, die angesichts des Anstiegs von älteren Kursteilnehmern notwendig seien. So biete die Schule die Chance "die Volkshochschule unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zukunftsgerecht im Stadtbezirk Villingen zu verankern".

Zudem würden weitere Räume für Vorträge, Bewegungs- sowie Gesundheitsangebote und ein Café zur Verfügung stehen – auch eine Kinderbetreuung im Rahmen einer Kindertagespflege könne dort realisiert werden.

In der Vorlage wird ein weiterer positiver Nebeneffekt aufgeführt: In den frei werdenden Räumen am Münsterplatz könnte sich die Stadtbibliothek ausbreiten – denn die hat ebenfalls mit beengten Verhältnissen zu kämpfen. Der Verwaltungs- und Kulturausschuss wird sich am Mittwoch erstmals mit der Thematik auseinandersetzen.