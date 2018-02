Villingen-Schwenningen Pilgern steht im Mittelpunkt

Am 27. Februar berichtet Heidrun Hog-Heidel im Münsterzentrum über ihre Auszeit auf dem Jakobsweg. Eine Pilgerwanderung für Männer bietet am 4. Mai der Tennenbronner Pastoralreferent Benedikt Müller rund um Beuron an. Start ist in St. Georgen. Spirituell wandern kann man ab dem 9. Mai regelmäßig mit dem Königsfelder Pfarrer Christoph Huss. Andere Wege des "Loslassens" geht die christliche Meditation, die Barbara Reeg-Blech, Lehrerin für Körperwahrnehmung, ab 27. Februar viermal dienstags in Donaueschingen anbietet. Einen weiteren Schwerpunkt legt man auf das 50-jährige Bestehen der evangelischen Erwachsenenbildung in Baden. Die zentrale Feier findet am 14. September in Karlsruhe statt. Die örtliche, seit rund vierzig Jahren bestehende Einrichtung begeht das Jubiläum am 13. April im Gasthaus Löwen in Villingen mit der "Herzenssache". Bei einem Mehrgangmenü sollen Impulse gesetzt und von sich gegenseitig nicht bekannten Menschen Tischgespräche geführt werden. Stolz ist Karin Nagel darauf, dass man am 25. April für den in der Donauhalle stattfindenden Vortrag in der Reihe "Anstöße" Franz J. Radermacher vom Club of Rome gewinnen konnte zu dem Thema "Ist die Welt noch zu retten?". Da man auch junge Menschen ansprechen wolle, kam Karin Nagel auf die Idee eines Kletterseminars für Väter und ihre Kinder bis 12 Jahre am 7. und am 21. April in der Villinger Boulderhalle. Zum dritten Mal wird am 3. März im Martin-Luther-Haus zudem der Workshop-Tag "My Dream" für junge Leute angeboten.

Weitere Informationen: www.erwachsenenbildung-villingen.de.