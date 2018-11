Schwarzwald-Baar-Kreis. Um die Ausbildung zum Physiotherapeuten geht es am Donnerstag, 15. November ab 16 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) in Villingen. Der ärztliche Leiter der Motima Schule für Physiotherapie gGmbH Villingen-Schwenningen, Markus Blaser, steht allen Interessierten Rede und Antwort. Eine Anmeldung ist bis zum 12. November erwünscht unter Telefon 07721/20 94 12 oder per E-Mail: rottweil-villingen-schwenningen.biz@arbeitsagentur.de