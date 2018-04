Villingen-Schwenningen Pfoten weg von den Kindern

Villingen-Schwenningen. "Pfoten weg!" hieß es bei den Aktionstagen des Weissen Rings und der Freizeitwerkstatt der Lions-Clubs Villingen und Schwenningen. Unter anderem am Sonntag wurde in diesem Rahmen das gleichnamige Kindertheaterstück der Konstanzer Puppenbühne gezeigt. Die Organisationen unterstützten bereits dieses, wie auch insgesamt über 50 andere Projekte, um besonders Kindern Halt zu geben, so Herbert Pleithner, Schatzmeister des Lions Club Villingen. Beispiele sind ein umfassendes Zirkusprojekt, und auch Flüchtlingshilfe und Sozialtraining für Kinder.