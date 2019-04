Villingen-Schwenningen Pflegerin beklaut hilflosen Heimbewohner

Es war ein warmer Morgen, erinnert sich der Hauptkommissar, der in den Zeugenstand gerufen wurde. Gegen 4 Uhr morgens, an einem Freitag im Juni 2018, soll sich die Täterin durch ein offenes Fenster eines Pflegeheimes Zugang verschafft haben. Der Patient, der sich in dem Zimmer befand, habe später im Polizeibericht von einer männlichen, schmalen Person mit einer Basecap berichtet, die schnell an ihm vorbeigehuscht sei. Durch das Bad, das von den Zimmernachbarn gemeinschaftlich genutzt werde, gelang die Person schließlich ins Nebenzimmer. Hier lag der Geschädigte. Die Angeklagte trat an das Bett heran und griff sich den Brustbeutel des Patienten, der sich unter seiner Kleidung am Hals befand. Samt Inhalt floh sie schließlich durch das nächste Badezimmer in das Nachbarzimmer einer Frau und über die Terrassentür nach draußen.

Im Brustbeutel befanden sich 70 Euro, Kredit- sowie EC-Karte, der Ausweis und Führerschein. Aufgrund der Tatumstände konnte es nur jemand sein mit "Insiderkenntnissen", betonte der Hauptkommissar. Aber das wichtigste Detail: Auf einem Stuhl im Zimmer an der Terrassentür wurde eine Basecap gefunden. Untersuchungen ergaben einen DNA-Treffer mit der 35-Jährigen Angeklagten.

Doch diese beteuert, dass sie die Mütze zwei Tage vorher dort vergessen habe. Und auch nicht auf dem Stuhl im Zimmer der Patientin, sondern auf einer Bank im Außenbereich ihrer Terrasse. Am Mittwoch sei sie mittags auf den Weg zur Schule ihrer 14-Jährigen Tochter am Pflegeheim, bei dem sie drei Monate als Pflegerin angestellt war und dann gekündigt wurde, vorbei gelaufen. Die Patientin habe sie dann auf der Terrasse sitzen gesehen und wollte sie begrüßen. Dort habe sie ihre Cap, sowie "gegebenenfalls" auch einen Lipgloss und Haargummi auf eine Bank gelegt. "Ich habe nicht darüber nachgedacht", erklärt die 35-Jährige.