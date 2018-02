Villingen-Schwenningen Pflegeheim St. Lioba wird neu gebaut

VS-Villingen. Michael Stöffelmaier, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbands für den Schwarzwald-Baar-Kreis, spricht allerdings von einem Zeitraum von fünf Jahren, bis die ersten Bewohner in das neue Gebäude einziehen können. "Wir sind noch ganz am Anfang unserer Planung. Nun sind wir uns sicher, dass ein Umbau des bestehenden Gebäudes nicht möglich ist", erklärt Stöffelmaier. Bisher ging man bei der Caritas davon aus, dass das man im bestehenden Gebäude, die Anforderungen der Landesheimbauverordnung umsetzen könne.

Untersuchungen wiederlegten die Annahme, eine Genehmigung für Abweichungen wurden nicht erteilt. So sei ein Neubau unumgänglich.

Die Planungsphase soll im Herbst abgeschlossen sein. Dann soll auch feststehen, wo genau das neue Gebäude, das 100 Heimplätze zur Verfügung stellen wird, gebaut werden soll. Im aktuellen Gebäude an der Roten Gasse gibt es insgesamt 128 Pflegeplätze und in der Tagespflege 34. Laut Landesheimbauverordnung dürfen ab 2019 Pflegeheime nur noch bis zu 100 Plätze in einem Gebäude anbieten, die Zimmer müssen eine gewisse Größe aufweisen. So sind die Zimmer derzeit um wenige Quadratzentimeter zu klein, die vorgeschriebenen Radien in den Bädern, die Rollstuhlfahrer laut Verordnung zum Wenden benötigen, können im alten Gebäude ebenfalls nicht gegeben werden. Der Umbau des Pflegeheims, das in den 1950er-Jahren errichtet und vor 22 Jahren grundsaniert wurde, sei deswegen unmöglich, da jede Wand tragend sei, erklärt Stöffelmaier.