VS-Villingen. Eine Pfingstmusik findet am Samstag, 19. Mai, 20 Uhr, in der Markuskirche Villingen, Heidelberger Straße 2, statt. Es erklingt ­Instrumentalmusik des Frühbarock mit dem Flöten­ensemble der Gemeinde, unter anderem berühmte Arien aus "Die Schöpfung von Joseph Haydn. Mitwirkende sind Cristina Haigis (Sopran), ­Stefan Zwerschina (Trompete), Karin Hass (Oboe), der Chor der Kirchengemeinde und Peter Hastedt an der Orgel. Der Eintritt ist frei.