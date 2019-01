Villingen-Schwenningen. Zugetragen hat sich der Fall am Samstag gegen 23 Uhr im Bereich der Alten Poststraße, Einmündung Schützenstraße. Offenbar gingen die älteren Leute davon aus, dass der 30-Jährige anhält, um ihnen das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Als dies nicht der Fall war, schlug der ältere Mann mit der Hand auf den Kofferraumdeckel. Der Autofahrer hielt daraufhin an, stieg aus und beabsichtigte, den Mann zur Rede zu stellen. Ohne Vorwarnung sprühte der bislang unbekannte Mann dem Fahrer jedoch Pfefferspray ins Gesicht. Zu weiteren Tathandlungen kam es nicht, teilt die Polizei mit, die den mutmaßlichen Täter wird folgt beschreibt: etwa 70 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank, Brille, bekleidet mit dunkelbrauner Mütze, grüner Jacke und Stoffhose. Die Begleiterin war etwa gleich alt. Hinweise an die Polizei, Telefon 07720/8 50 00.