Villingen-Schwenningen Pfarrgemeinde auf gutem Weg

Der Namenstag des Heiligen fällt auf den 16. November, und er gilt als Schutzpatron der Winzer und der kranken Kinder. Seine Lehre, den Glauben zu nutzen, um daraus Zuversicht, Hoffnung und Vertrauen zu schöpfen und dabei nie aufzugeben, sich für das Gute einzusetzen, ist heute noch so aktuell wie damals. Den Festgottesdienst zelebrierte ein Geistlicher aus der ehemaligen Heimatgemeinde von Pfarrer Michael Schuhmacher, der sich momentan gemeinsam mit Pfarrer Andreas Schulz auf einer Israelreise befindet.

Der Kirchengemeinderat war beim anschließenden gemütlichen Beisammensein für die Küche und Bewirtung zuständig. Vorsitzende Ulrike Bogenschütz übernahm mit einem Korb voller flüssiger Leckereien die Ausgabe exquisiter Getränke.

Aktuell befindet sich die Pfarrgemeinde auf einem sehr guten Weg. "Die Erweiterung und der Innenausbau des Pfarrzentrums und des Kindergartens sind abgeschlossen. Noch in diesem Jahr beginnen, abhängig von der Witterung, der erste und zweite Bauabschnitt der Außenarbeiten", erläutert Bogenschütz. Die Gartengestaltung für den Kindergarten und den Außenbereich ist nach aktuellem Stand in fünf Bauabschnitte unterteilt. Der Abschluss der Außengestaltung ist auch abhängig von der Zusage an Fördergeldern, was sowohl die Kirchengemeinde als auch die Stadt signalisierten. Der Kindergarten ist mit 50 Jungen und Mädchen voll belegt, ebenso die Krippe mit zehn Kindern. „Glücklicherweise ist ein Ende des Booms nicht in Sicht", freut sich Ulrike Bogenschütz.