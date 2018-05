Villingen-Schwenningen Pfaffenweiler Team bei Mini-WM in Augsburg

Mit einem Tross von über 40 Leuten (Spieler, Trainer, Eltern, Geschwisterkinder) hat sich die F-Jugend des FC Pfaffenweiler am vergangenen Wochenende aufgemacht, weltmeisterliches Flair zu schnuppern. Das Team hatte sich für einen Platz bei der in Augsburg stattfindenden Mini-Weltmeisterschaft beworben und war erfolgreich. In vier Altersgruppen stellten über 1500 aktive Spieler ihr Können unter Beweis.

Jede Mannschaft wurde einer der 32 teilnehmenden WM-Nationen zugelost. Die F-Jugend des FCP startete für die Farben Kolumbiens – dies wurde bereits im Vorfeld zugelost – in einem toll besetzten Teilnehmerfeld. Dabei hatten sich die Fußballer sowie das Trainerteam eigens Kolumbientrikots kreiert.

In der Vorrunde wurde dann auch nach dem tatsächlichen WM-Modus gespielt. Danach wurden in mehreren Spielrunde der Weltmeister ermittelt. Mit zwei Siegen und einer Niederlage konnte sich das Team Kolumbien für die Hauptrunde qualifizieren. In den weiteren Runden gelang noch ein weitere Sieg sowie zwei Niederlagen. Mit hohem Einsatz und schönem Kombinationsspiel erreichte die F-Jugend des FC Pfaffenweiler letzten Endes Platz zwölf. Für die größtenteils dem jüngeren F-Jugendjahrgang angehörigen Spieler war dies eine tolle Platzierung.