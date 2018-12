Villingen-Schwenningen Pfaffenweiler stärkt Naturparkschule

Ins Dorfleben bringt sich die Schule ein bei der Dorfweihnacht, beim Martinimarkt, an der Fasnet oder beim Seniorennachmittag. Für das Forscher- und Entdeckerzimmer wurden Gerätschaften angeschafft, um Experimente durchzuführen. Im Frühjahr will die Schule das Projekt bei einem Tag der offenen Tür der Bevölkerung vorstellen. Ende Januar wird mit der Jungen Oper Detmold eine Geschichte aus 1000 und einer Nacht aufgeführt.

Zu kleine Mensa

Als Vision sieht die Schule die Erneuerung der übrigen Klassenzimmer, nachdem eines mit Beleuchtung und Schallschutz auf den neuesten Stand gebracht wurde. Auch in puncto Schulküche und Mittagessen wolle man unabhängiger werden, so Schulleiterin Reichmann. Bisher gibt es dienstags und mittwochs Mittagessen mit der E-Schule, die Lehrer beteiligen sich am Zubereiten ehrenamtlich außerdienstlich. Als Mensa steht nur eine Zeile am Fenster zur Verfügung – für höchstens 20 Kinder. Das Angebot wird jedoch immer mehr angenommen. Der Ortschaftsrat hielt Änderungen für angebracht und umriss mögliche Szenarien. Man wolle, dass die Schule in gutem Zustand ist und die Pfaffenweiler Kinder nicht nach auswärts auswandern müssen.

Im Weiteren schnitt Ortsvorsteher Martin Straßacker Parkprobleme an. Dazu gehört der Parkplatz an der Zufahrt zum Friedhof, der zusehends von Dauerparkern und abgemeldeten Fahrzeugen zugeparkt werde. Mit der Feuerwehr hat man sich auf Parkbeschränkungen auf dem Rathausparkplatz und an dem daran anschließenden Neuen Weg geeinigt. Das neue Leiterfahrzeug hat einen größeren Vorbau als das Alte und einen größeren Wendekreis. Außerdem sollte die Ausfahrt in den Neuen Weg und die Hauptstraße für die Einsatzfahrzeuge offen sein.

"Keine Einheimischen"

Auch das "Gängle" wurde in letzter Zeit öfters durchfahren, wurde an Straßacker herangetragen. Dies seien keine Einheimischen, wusste Anlieger und Ortschaftsrat Mark Ohlhauser. Durch die zahlreichen Baustellen suchten Autofahrer nach einer Ausfahrt, und weil sie offenbar das Schild Sackgasse nicht sehen konnten, so wie es derzeitig angebracht ist, fahren sie eben in die "Falle" hinein. Ortsvorsteher Martin Straßacker will sich um die Beschilderung kümmern.