Villingen-Schwenningen "Pfaffenweiler Kinder sind sehr gut"

Aufregung ist groß

Wenn sich am Donnerstagabend der Vorhang hebt, ist die Aufregung groß. Alle Figuren seien mehrfach besetzt, wer wer sei, erkenne man aufgrund einheitlicher Kostümierung aber immer, verspricht Stefan Lindemann, der als Tenor zusammen mit Mira ­Graczyk den Sologesang übernimmt. Wie schon bei den ersten beiden Opernaufführungen sorgt die Schule als Veranstalter auch rund um die Vorstellung für Opernflair. Die Landfrauen werden zusammen mit Eltern ein Büfett zaubern, das die Besucher vor und nach der rund einstündigen Aufführung an den Marktständen genießen ­können.

Das orientalische Singspiel "Abu Hassan" wird am Donnerstag, 31. Januar, 18 Uhr, in der Festhalle in Pfaffenweiler aufgeführt. Einlass ist um 17 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse für sechs und drei Euro (Erwachsene/Kinder). Jeweils einen Euro spart, wer sie sich im Vorverkauf an der Schule oder im Rathaus besorgt.