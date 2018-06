Villingen-Schwenningen Pfadfinder machen Tour komplett

VS-Villingen. Eine Woche mit Sonnenschein und immer ein kühles Nass in der Nähe, so erging es den jungen Pfadfindern vom Stamm "Der Wolf, der nie schläft" bei der Radtour am Neckar in der letzten Pfingstwoche. Vor zwei Jahren haben die Kinder und Jugendlichen den ersten Teil der Tour von Schwenningen bis Stuttgart gemacht. Diese Pfingsten fuhren sie von Stuttgart bis nach Heidelberg, immer dem Lauf des Neckars folgend.