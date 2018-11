Villingen-Schwenningen Peter Haas ist neuer Rietbürgermeister

VS-Villingen. Nicht nur ins städtische Rathaus zieht ein neuer OB ein, auch im närrische Rietvögel-Rathaus nimmt ein neuer Amtsinhaber auf dem Sessel des Rietbürgermeisters Platz, wie es sich auf der Jahreshauptversammlung ergab.

Für manchen etwas unerwartet verkündete Wahlleiter Peter Kerber, dass sich der bisherige Amtsinhaber Klaus Paulus nicht mehr zur Verfügung stellt. Beruhigt hat ihn, dass sich der Vorstand auf ­Peter Haas als Nachfolger verständigt hatte und die vakante Stelle nicht im Staatsanzeiger veröffentlicht werden musste. Sonst hätte es eine Kampfkandidatur mit Fridi Müller gegeben, befürchtete er.

Da Peter Haas bisher Vize-Vorsitzender war, wurde Stephan Golinske zum neuen Vize gewählt, für ein Jahr, in dem er sein bisheriges Amt als Vize-Kassierer in Personalunion ausübt. Wiedergewählt wurden Schriftführerin Susanne Beha und Kassierer Konstantin Kartapolow. Auch bei der Riet-Damenkapelle war ein Dirigentenwechsel zu verzeichnen. Nach zwölf Jahren reichte Manfred Golinske das Amt an Thomas Ludwig weiter.