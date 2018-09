Villingen-Schwenningen Person bleibt in Aufzug stecken

VS-Schwenningen. Die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen teilte am Donnerstagnachmittag mit, dass beide Aufzüge im Schwenninger Bahnhof vorübergehend gesperrt sind (wir berichteten). Wie sich am Freitag herausstellte, ist am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr eine Person in einem der beiden Aufzüge stecken geblieben und musste von der Feuerwehr befreit werden.