Villingen-Schwenningen Perserkater schließt Menschen ins Herz

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der kleine Pirat wartet immer noch auf ein Schiff zum Kentern. Er ist ein freundlicher und gutmütiger Perserkater, zirka elf Jahre alt, der es nicht verstehen kann, dass sich noch niemand so richtig für ihn interessiert. Das fehlende rechte Auge beeinträchtigt ihn kein bisschen und er strotzt nur so vor Lebensfreude. Ob er Kontakt zu anderen Katzen möchte entscheidet er selbst und wählt sich die Katze auch sehr genau aus. Menschen schließt er sofort ins Herz, und bisher war er zu jedem freundlich und aufgeschlossen. Grundsätzlich wünscht sich Pirat ein neues Zuhause, wo es nicht an Kuscheleinheiten mangel. Bei seinem Auszug ist der kleine Pirat geimpft, gechipt und kastriert und hat frisch eine Zahnsanierung hinter sich gebracht. Wer den liebenswerten einäugigen Seebären gerne kennenlernen möchte, kann einfach zu den Öffnungszeiten vorbeikommen oder anrufen und einen Termin vereinbaren. Öffnungszeiten sind Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag von 15 bis 17 Uhr sowie Donnerstag von 17 bis 19 Uhr.