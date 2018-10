Villingen-Schwenningen Perfekter Vortrag eigener Werke

Zu Gast war das Christoph Beck Quartett. Ebenfalls zu Gast hätten noch zahlreiche weitere Zuhörer sein können. Leider blieb ungefähr die Hälfte der Sitzplätze leer. "Das macht mir beim Spielen gar nichts aus", erzählte der Komponist nach dem Konzert unserer Zeitung, "wichtig ist jeweils die Atmosphäre des Raumes und die Stimmung der Gäste – beides war in Schwenningen sehr gut!"

Loben lässt sich besonders das, was die vier Profimusiker Christoph Beck (Saxophon), Andreas Feith (Piano), Sebastian Schuster (Kontrabass) und Thomas Wörle (Drums) gemeinsam eineinhalb Stunden lang in äußerlich dem Jazz geschuldeter lockerer Weise, dennoch in technischer Ausführung stringent auf die Bühne brachten. Beck geht mit den von ihm ausgesuchten Musikern und dem nach ihm benannten Quartett seinen ganz eigenen Weg: Eine erste CD mit dem Titel Reflections liegt vor, und derzeit sind die vier mit der Platte zu deren Vorstellung seit Wochen auf Release-Tour – so in der jüngsten Vergangenheit in Friedrichshafen, tags darauf in Schwenningen und dann in Bad Waldsee.

Studiert hat der Komponist in Stuttgart, Wien und Würzburg. Ensembleerfahrung zieht er genügend aus dem Spiel in zahlreichen Bands und Orchestern. Bereits in der Kindheit spielte er Polka und später folgte eine erste Ausbildung als Kirchenmusiker.