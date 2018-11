Villingen-Schwenningen "Perfekten Partner gefunden"

"Auf der Suche nach einem kompetenten Partner sind wir schnell auf shipcloud gestoßen. Die Hamburger bieten die umfassendste Lösung an Schnittstellen für Shops und Warenwirtschaftssysteme mit der Anbindung an verschiedene Transportdienstleister auf dem deutschen Markt an", erklärt Alessandro Mastrantonio. Auch in der Zusammenarbeit passt die Chemie, darin sind sich die beiden Geschäftsführer einig. "Absolut, shipcloud ist wie wir sehr zielorientiert und genau. Wir haben damit den perfekten Partner für die Zukunft gefunden und sind überzeugt, dass wir im Jahr 2019 den Markt im Logistikbereich neu sortieren werden", so Mastrantonio.