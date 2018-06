Villingen-Schwenningen Per Mausklicks zum OB-Kandidaten der Wahl

Und an der Ausgestaltung des Thesenkatalogs darf Villingen-Schwenningen in Zusammenarbeit mit Politik-Experten mitwirken. Die Landeszentrale für politische Bildung (lpb) gibt Jugendlichen im Alter von 16 bis 26 Jahren die Möglichkeit, in einer Jugendredaktion mitzuwirken und den Kandidat-O-Mat mitzugestalten. Gemeinsam werden in einem Workshop Thesen entwickelt und formuliert. Ganz wichtig: Man muss kein Politik-Experte sein, um mitzumachen. Und auch Berührungsängste mit dem Thema brauchen die Mitwirkenden nicht zu haben: "Du musst kein Politik-Nerd sein, um Redaktionsmitglied zu werden", so der Professor Michael Wehner, der Leiter der Landeszentrale in Freiburg. Eine gute Portion Interesse an der Stadt reicht vollkommen aus. Es geht darum, kreativ im Team zu arbeiten, Wünsche und Anliegen für Villingen-Schwenningen zu formulieren und sich mit anderen darüber auszutauschen. Die erarbeiteten Thesen werden dann von Politikexperten der Landeszentrale für politische Bildung gesichtet und für die finale Ausarbeitung des Fragenkatalogs verwendet.