VS-Villingen. Zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer ist es am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen dem Landratsamt und der Schneckenbrücke in Villingen gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer in einer leichten Kurve etwas zu schnell unterwegs, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen einen entgegenkommenden 76-jährigen Radler, der in Richtung Landratsamt unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde der 80 Jahre alte Mann leicht verletzt und musste ins Klinikum gebracht werden.