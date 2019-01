VS-Villingen. Die nächste Orgelmusik zur Marktzeit an der rekonstruierten Villinger Silbermann-Orgel wird von Paul Theis aus Köngen bei Stuttgart gespielt. Das halbstündige Konzert findet am kommenden Samstag, 12. Januar, 11 bis 11.30 Uhr, in der Benediktinerkirche statt. Aufgeführt werden Werke der sogenannten Wiener Hoforganisten Ferdinand Tobias Richter, Johann Kaspar Kerli, Gottlieb Muffat und Alessandro Poglietti. Theis lebt seit 1991 in Köngen und betreut dort die kirchenmusikalischen Aktivitäten der katholischen Kirchengemeinde. Daneben leitet er den Jungen-Chor Stuttgart und ist als Pädagoge tätig. Des Weiteren ist Paul Theis Duo-Partner des Trompeters Bernhard Kratzer. Die monatliche Orgelmusik zur Marktzeit erfreut sich in ihrem nun bereits 17. Jahr ungeschmälert großer Beliebtheit in der gesamten Region. Der Eintritt ins Orgelkonzert ist frei.