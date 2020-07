Villingen-Schwenningen Patienten wollen keine Panzer in Nähe von Klinik in Tannheim

Das Thema ist jetzt Chefsache - nicht nur in der Nachsorgeklinik, sondern auch in der Bundespolitik. Denn die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer erhielt Post aus Tannheim. Herauszulesen ist die Angst um die Nachsorgeklinik, wenn die "Teststrecke für Panzer und Schießübungen" in der geplanten Form Realität würde. Die Nachsorgeklinik könne es nicht hinnehmen, dass durch den Truppenübungsplatz die Rehabilitation von krebs-, herz- und musikoviszidosekranken Kindern und deren Familien beeinträchtigt oder gefährdet wird.