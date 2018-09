Villingen-Schwenningen Partystimmung herrscht vor der Bühne

Brechend voll ist es, als die sechs Jungs von "Malaka Hostel" am Freitag die Bühne in der Scheuer erobern – während im Hof der Regen vom Himmel prasselt. "Glaubt uns, wir gehen genauso nass von der Bühne, als wenn wir draußen gespielt hätten", versichern die Musiker. Und treten in den zwei Stunden den Beweis an, in denen sie wie die Derwische über die Bühne wirbeln und mit Spielfreude und voller Energie von den ersten Takten an mitreißen.

Sie nehmen die Besucher mit auf eine wilde musikalische Reise, sie zelebrieren voller Melancholie osteuropäische Melodien und stimmen im nächsten Momente rockige Klänge an, vermischen Klezmer und den Sound des Balkans mit Bläsersätzen in feinster Ska-Manier, bedienen sich bei Polka und Reggae – und schon geht es zu den Klängen der Mundharmonika in die Weite des Wilden Westens. Und dann sind da wieder die stillen Momente, in denen sie in mehrstimmigen Gesang von der Liebe erzählen, von Sehnsüchten und Einsamkeit, die sie aber ebenso schnell wieder mit fetzigen Beatrhythmen brechen.

Sie singen vom "Erdbeermund", nehmen einen mitten "Hinein in die Nacht" und singen von den "Coyotes del Amor" – so international wie die Wurzeln der Musiker in Chile, Polen oder Deutschland sind die Stücke der aus Freiburg stammenden Band. Es sind Ohrwürmer, die viele mitsingen und bei denen sie sich in den Armen liegen, bevor die Beine wieder wie von selbst anfangen zu tanzen.