Villingen-Schwenningen Party in Tracht eröffnet 140-Jahrefest der Stadtmusik

VS-Villingen - Ganz schön krachen ließ es die Partymaschine XXL am Freitagabend bei der "Frühlingsparty in ­Lederhosen", die zum Auftakt des großen "140 Jahrefestes" der Stadtharmonie Villingen in der Halle der ­Katzenmusik am Unteren Dammweg gefeiert wurde.