Villingen-Schwenningen Parkplätze sollen Abhilfe schaffen

Wie die Verwaltung in der Vorlage für die Sitzung des Verwaltungs- und Kulturausschusses am Mittwoch, 21. November, erläutert, sind für die geplanten Neubauobjekte Stellplätze eingeplant. "Für die bestehende Bebauung werden jedoch keine Parkplätze eingerichtet". Bereits bei einer Baustellenbesichtigung für Anwohner im August (wir berichteten) wurde deutlich, dass diese einen erheblichen Stellplatzmangel in Zukunft befürchten. Nicht nur die zusätzlichen Bewohner, sondern vor allem auch die "eng geplanten Straßen" bereiten den Betroffenen Sorgen. Diese, so die Anwohner, ließen das Parken am Straßenrand sicherlich nicht zu.

Der Verwaltungs- und Kulturausschuss muss für die zusätzlichen Parkplätze am Mittwoch kommender Woche außerplanmäßige Kosten beschließen. Laut der Vorlage belaufen sich diese auf 120 000 Euro. Abgedeckt soll die Summe durch die Haushaltsstelle "Anbindung Industriegebiet Ost an B 523" werden, da die Mittel dort 2018 nicht verwendet werden können.