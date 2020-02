Villingen-Schwenningen Park-Platz in Parkhäusern viel zu knapp

Doreen W. kommentiert wie viele andere in den sozialen Netzwerken den Bericht des Schwarzwälder Boten: "Ich parke im Theater am Ring und zahle nicht wenig dafür...die Parkplätze sind viel zu klein in diesem Parkhaus!!! Ich fahre einen kleinen Golf und ich denke, dass ich einparken kann." Eugenio Z. wird noch deutlicher: "Die Fahrzeuge heutzutage sind einfach zu groß für die kleinen Smart Parkplätze! Und man könnte wirklich mehr Platz erwarten für die Preise, die man heutzutage bezahlen muss." Heiko S. kritisiert die Preise: "Bei den Gebühren in VS zahle ich gefühlt für zwei Parkplätze." Kathrin S. dagegen kann sich gut in die Doppelparker hineinversetzen. Diese parken so, "weil sie davor Angst haben, dass jemand dagegen fährt oder die Tür dagegen haut". Und Chris A. findet: Zum einen seien die Parkplätze teilweise sehr eng, so dass man kaum "ohne extreme Schlangenmensch-Technik" ein- und aussteigen könne. Besonders nicht mit Kindern. "Und das liegt nicht an den bösen bösen SUV – selbst ein Golf ist heute deutlich größer." Zum Anderen liege es auch daran dass Menschen immer rücksichtsloser werden und "einfach die Tür anhauen, ohne sich darüber Gedanken zu machen".

Kritik kommt nicht an

Die Liste der kritischen Kommentare ist lang. Was sagen die Betreiber und Eigentümer der Parkhäuser zu den Forderungen der Parkhaus-Nutzer, "endlich etwas zu tun und die Stellflächen zu vergrößern", so wie dies aktuell in der oberschwäbischen Großen Kreisstadt Ravensburg passiert: Dort werden im Zuge einer Sanierung des Marienplatz-Parkhauses auch die Stellflächen vergrößert. Zu Fragen in Bezug auf Nutzung und Betrieb verweist der Eigentümer, die Ellwanger§Geiger Funds & Asset Management GmbH, auf den Betreiber der VS-Parkhäuser, und damit den Parkservice Hüfner: Wenn in VS Bedarf zu einer Erweiterung bestehe, dann, so hieß es, müsse die Initialzündung vom Betreiber kommen und damit dem Parkservice Hüfner. Deren Geschäftsführer Frank Rothardt reagiert zurückhaltend auf die Frage nach einer möglichen Vergrößerung der Stellflächen. Bislang sehe man keinen Ansatz für etwaige Überlegungen. Die Größe der Stellflächen entspreche den gesetzlichen Bestimmungen, beendet er das Telefonat.

Bundesweite Diskussion

Doch die vielfach kritisierte Größe der Parkflächen ist nicht nur ein VS-spezifisches Problem. Bundesweit grätschen Forderungen weit auseinander. Die einen halten dies für ein völlig falsches Signal und machen sich für höhere Parktarife für "große" Autos stark. Der ADAC dagegen forciert das Gegenteil und will, dass die seit Jahren empfohlene Stellplatzbreite von 2,50 Metern umgesetzt wird. Momentan liegt die vorgeschrieben Mindestbreite für Stellflächen bei 2,30 Metern.