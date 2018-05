VS-Villingen. Die Young Panthers aus VS laden am Samstag, 16. Juni, 10.30 Uhr, und nicht wie zunächt von der AOK übermittelt am Samstag, 23. Juni, 10.30 Uhr, Eltern, Kinder und Jugendliche zwischen acht und 14 Jahren in die Steppachhalle, Sperberstraße 2 ein. In buntgemischten Teams heißt es dann gemeinsam verschiedene Parcours zu meistern. Beim Sensorik-Parcours dreht sich alles um die Sinne. Ein Rauschbrillenparcours zeigt auf, wie die Sinne schwinden, wenn man zu viel Alkohol getrunken hat. Die Höchstteilnehmerzahl beträgt 50, Anmeldungen per E-Mail unter cernoch-reich@kabelbw.de.