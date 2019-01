Villingen-Schwenningen Papierflieger transportieren Visionen

"Die Denkweise des Publikums neu programmieren" wollte Frederick G. Pferdt, Chief Innovation Evangelist von Google, dessen unterhaltsamer Vortrag für Erheiterung sorgte. Er gewährte dem Publikum sozusagen ein kostenloses Motivationstraining direkt aus den USA. Gleich zu Beginn ließ er das Publikum in einer Art "Aha-Erlebnis" eine falsche Gleichung erkennen und ermunterte dann, nicht nach Fehlern, sondern nach Positivem zu suchen, beispielsweise, dass immerhin drei von vier gezeigten Gleichungen richtig seien. Es gelte, optimistisch in die Zukunft zu blicken. In Zeiten beschleunigten Wandels sei "exponentielles" Denken gefragt. Mit der Aufforderung an das Publikum, ein Bild des jeweiligen Nachbarn zu zeichnen und es diesem auszuhändigen, schuf er augenblicklich eine heitere Atmosphäre und erklärte, so sei eine "Kultur der Offenheit und des Vertrauens" entstanden. Er regte die Gäste an, sich einen Tag in ihrem Leben in zehn Jahren vorzustellen und unter dem Gedanken "Was wäre, wenn" eine Zukunftsvision in zehn Jahren mit dem Partner zu skizzieren. Diese sollte auf die Rückseite des Blatt Papiers mit dem Porträt des Partners geschrieben werden. "Das Morgen und das Übermorgen kommen schneller als erwartet", erklärte der Professor für Design an der Stanford University. Dann forderte er auf, den Papierflieger in die Menge zu werfen und die Vision mit allen zu teilen. Eine Sensation: So etwas war auf dem IHK-Neujahrstreff bisher noch nie da gewesen.

