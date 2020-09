Villingen-Schwenningen Pandemiekonzept für Hallenbäder steht

Verordnung für Hallenbäder schwieriger umzusetzen als für Freibäder

Fest steht: Das Pandemiekonzept für die Hallenbäder wird anders aussehen als das für die Freibäder. Ob es auch Eintrittskarten an den Kassen oder nur online-Buchungen geben wird, dazu möchte sich Bauer jetzt noch nicht äußern. Die Coronaverordnung in Hallenbädern zu verwirklichen, das gilt als komplizierter als in Freibädern, weil es geschlossene Räume sind, in denen sich Aerosole verteilen können. Doch auch dazu möchte sich Bauer nicht äußern.

Besucherzahlen müssen laut Corona-Verordnung des Landes begrenzt werden. Bis auf das kleinste Detail geregelt werden muss, wie viel Personen jeweils Duschen und Toiletten nutzen dürfen.

Nahtlose Öffnung nach Freibad-Schließung

Im Kneippbad waren sowohl online-Reservierungen möglich wie auch Karten an der Kasse erhältlich. Am eher regnerischen und kühlen Dienstagmorgen gab es beispielsweise noch 610 Karten. Bedacht werden muss beim Kneippbad auch, wie viele Personen sich auf der Liegewiese aufhalten. Und natürlich im Wasser. Letzteres gilt auch für die Hallenbäder. Relativ "nahtlos" sollen sie nach der Schließung der Freibäder öffnen, das Villinger Hallenbad am Dienstag, 22. September, das Neckarbad in Schwenningen am Samstag, 26. September. Das gesamte Personal, das bisher am Kneippbad eingeteilt war, soll sich dann auf die beiden Hallenbäder verteilen. Insgesamt sind das mit Aushilfskräften 30 Personen.

Die Entwicklung der Coronazahlen könnte allerdings einen Strich durch die Rechnung machen. "Wir sind angehalten, uns an die Corona-Verordnung des Landes zu halten. Wenn gesagt wird, dass die Bäder geschlossen bleiben, müssen wir uns daran halten", sagt Bauer.