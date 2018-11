Villingen-Schwenningen Päckchen für Kinder

Als nächsten Schritt werden sie in einen Lastwagen geladen, der sie in die ärmsten Regionen Osteuropas bringen wird. Dort werden sie während einer Weihnachtsfeier an die Kinder verteilt.

Noch bis kommenden Donnerstag, 15. November, besteht die Möglichkeit, einen Schuhkarton zu packen oder etwas Geld für den Transport der Päckchen zu spenden.

Annahmestellen sind in Schwenningen der Eine-Welt-Laden und in Villingen Friseur Schicklang, die Mozart Apotheke, die Apotheke im Haslach, Synergie-Personal-Deutschland und der Königs-Verleih, in Bad Dürrheim bei der Deutschen Post, in Donaueschingen im Museum Art.Plus und in Kirchdorf bei Rölle im Kiefernweg 8.