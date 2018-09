Villingen-Schwenningen Packen für die bislang längste Reise

VS-Schwenningen. Ein Koffer? Zwei Koffer? Oder doch Koffer, Tasche und Rücksack? Bastian Ruf kniet vor seinem Kleiderschrank und tüftelt, wie er seine Klamotten am besten für die bevorstehende Reise verstauen soll. Denn der 18-Jährige braucht dieses Mal mehr als ein paar Shorts, T-Shirts und Pullover. Bastian Ruf fährt nämlich nicht in den Urlaub, sondern verreist für ein ganzes Jahr.

Wie der Schwarzwälder Bote bereits im Juni berichtete, macht Bastian einen Freiwilligendienst in einem Kinderheim in Belgien und an diesem Samstag geht es los. "Ich fahre mit meiner Familie nach Grez-Doiceau, meinem Einsatzort. Dort lade ich mein Gepäck ab. Danach wollen wir über das Wochenende noch Brüssel anschauen." Auch wenn die Organisatoren des Auslandsjahres von einer familiären Reise und einem Abschied vor Ort eher abraten, wie Bastian erklärt, sieht der Abiturient alles eher pragmatisch. "Ich bin ein Jahr lang weg und habe Unmengen an Gepäck. Da es für mich nicht gleich zum Einsatzort, sondern zuvor zu einem dreitägigen Willkommensseminar nach La Louvière geht, will ich mein Gepäck vorher loswerden." Und der Abschied von der Familie für ein Jahr werde so oder so besonders – "egal ob in Deutschland oder in Belgien".

Die vergangenen Wochen vergingen nicht nur wie im Flug, sondern waren auch anstrengend, gesteht Bastian. Bereits vor einem Jahr habe er mit allen möglichen Arztbesuchen begonnen, "um wenn möglich nichts in Belgien machen zu lassen". So brachte er den Augenarztbesuch ebenso über die Bühne, wie sämtliche anfallenden Impfungen. "Alles Kleinigkeiten, die aber Zeit kosten." In dieser Woche hieß es dann Koffer packen. "Es ist so unglaublich schwer für ein Jahr und sämtliche Jahreszeiten zu packen." Aber nicht nur die Kleidung sei eine Herausforderung gewesen. "Mir ist erst mal aufgefallen, was ich plötzlich für mich alleine brauche, während wir es sonst zuhause für die ganze Familie hatten." Dazu zählten Medikamente, aber auch ein Laptop. Anschaffungen, die für sein Auslandsjahr unverzichtbar sind.