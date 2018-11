Villingen-Schwenningen Ortschaftsrat sucht neue Möbel aus

"Die Sturmschäden am Festhallendach sind komplett ausgebessert, die Versicherung hat die gesamten Kosten übernommen", informierte Ortsvorsteherin Mosbacher. Um Geduld bat sie bezüglich dem Wunsch, das Parkplatzangebot an der Festhalle mit zwei Behindertenparkplätzen zu ergänzen. Die ursprünglich dafür vorgesehene Fläche vor dem hinteren Halleneingang kann aus technischen Gründen nicht genutzt werden. Im Frühjahr entscheidet die Verkehrskommission in Kooperation mit dem Bürgerrat und dem Hochbauamt für einen neuen Standort.

Die Planungen im Neubaugebiet Bildstock II gehen unmittelbar nach Aufstellung eines Wegenetzes und der Entwässerungsplanung weiter. Ein Ingenieurbüro ist bereits beauftragt.

Einstimmig befürwortete der Ortschaftsrat die Aufhebung des ungenügend genutzten Bauförderprogramms "Jung kauft Alt" zum Jahresende. In den vergangenen fünf Jahren nahmen Eigentümer die Förderung in Weigheim für zwei Objekte in Anspruch. Die hierfür ausgeschütteten Zuschüsse in Höhe von 10 750 Euro zeigen auf, dass die Förderung das ursprüngliche Ziel, junge Familien zum Bauen zu motivieren, klar verfehlte.

Die Weiterentwicklung der vielfach mit Restriktionen belegten Grundstücke in den Ortschaften übernimmt das Ingenieurbüro Baldauf, dessen Vorschläge auf den Ortsentwicklungsstudien basieren.

Ortschaftsrat Günter Schilling erhofft sich von der Projektsteuerung, dass sie Möglichkeiten aufzeigt, wie die Nutzung brachliegender Flächen im Ortskern aussehen könnte. Jahn erhofft sich eine intensive Beratung der Erben alter, leer stehender Gebäude.

Brigitte Eckert erhofft sich von der künftigen Projektierung eine konkrete Analyse über das Potenzial und die Nutzungsmöglichkeiten, die in den alten Gebäuden stecken.

Jetzt 1366 Einwohner

Erfreut nahm der Ortschaftsrat die deutliche Reduktion der Schmutzwassergebühr zur Kenntnis, Weigheim zählte am 31. Oktober 1366 Ein­wohner.